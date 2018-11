E a Milano Amazon debutta con il suo primo pop-up store

Mercoledì 7 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Amazon annuncia l'apertura del suo primo pop-up store italiano, dal 16 al 26 novembre, per festeggiare la settimana del Black Friday e l'arrivo del Natale. Lo store si chiamerà Amazon Loft for Xmas: una location di oltre 500 metri quadrati a Milano, in via Dante 14, in cui verrà ricreato lo spirito di una casa in pieno stile Amazon. I visitatori potranno vivere esperienze uniche e scoprire e farsi ispirare, in modo innovativo, da tutti i prodotti che possano aiutarli a prepararsi alle prossime festività, inclusi quelli che saranno in offerta durante la settimana del Black Friday. Per la prima volta saranno esposti prodotti innovativi e tecnologici, quelli per la casa e la cura della persona.A ogni articolo esposto sarà associato uno Smile Code tramite il quale sarà possibile avere informazioni sui prodotti direttamente dall'app di Amazon.