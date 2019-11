E a Marconi l'Ama invia le super-squadre

In zona Marconi l'Ama effettuerà interventi mirati, per ripristinare la pulizia intorno a quei secchioni che, negli ultimi giorni, raccoglievano spazzatura occupando anche i marciapiedi. E i bidoni verranno lavati, con interventi non stop nei prossimi giorni.

L'azienda, dopo la denuncia di Leggo, ha infatti assicurato che la situazione sta tornando alla normalità: «L'impegno di Ama per garantire il decoro dell'intero quadrante è massimo. Gli operatori aziendali, infatti, sono al lavoro sul territorio senza soluzione di continuità con servizi mirati quotidiani di pulizia intorno alle postazioni di cassonetti stradali anche con l'utilizzo di spazzatrici dotate di lancia ad acqua».

Inoltre, prosegue l'azienda « nell'ultimo periodo, in abbinamento alla vuotatura dei cassonetti, sono stati effettuate attività di igienizzazione e sanificazione dei contenitori stradali, soprattutto quelli dedicati agli scarti alimentari e organici. Tali operazioni saranno ripetute anche nei prossimi giorni.

