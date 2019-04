E a Flaminio si sale a piedi: impianti ko

Spagna, Barberini e Repubblica chiuse per i problemi alle scale mobili. Uno arriva a Flaminio e trova la sorpresa: tutti gli impianti di risalita fermi anche qui. La fortuna è che in questa fermata ci sono le scale classiche, altrimenti lo stop della metro A sarebbe stato anche più lungo. Già perché proprio ieri mattina l'ultimo tapis roulant ha dato forfait. Tra le imprecazioni dei passeggeri e la rabbia degli addetti di stazione. Questi ultimi presi letteralmente di mira con parolacce e insulti. «Ormai è una guerra anche venire a lavorare - dice uno di loro - la gente se la prende con noi come se fosse colpa nostra. Noi siamo qui per lavorare, purtroppo le stazioni e la metropolitana in generale pagano anni di assoluta mancanza di manutenzione».

I problemi ora sembrano tutti catalizzati sulla linea A, ma anche la B da qualche giorno sta dando segni di problematiche strutturali. La fortuna è che la linea blu è dotata anche di ascensori e scale, quindi il rischio di chiusure è quasi impossibile. C'è da segnalare però il guasto, ieri pomeriggio, di ben 5 treni: la frequenza in banchina era più alta in media di due minuti.(F. Pas.)

