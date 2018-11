E a Colle Oppio turisti lasciati fuori

Mercoledì 7 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Proteste dei turisti davanti ai cancelli del parco di Colle Oppio, sbarrati sempre per allerta meteo. Avevano prenotato una visita alla Domus Aurea, ma non avrebbero ricevuto comunicazione alcuna di chiusura del sito. Così le file si sono accodate alle lamentele per l'assurda situazione.Non solo. In diversi altri parchi della città, da Villa Ada a Villa Borghese, alcuni accessi, in barba all'ordinanza della sindaca, rimangono aperti. E pure passare dal retro rimane lo sport consueto di runner e avventurieri nelle ore di schiarita in questi giorni di maltempo. Al Giardino degli Aranci, invece, chiusura non per allerta meteo, ma per lavori in corso: da qualche settimana è iniziata la messa in sicurezza. Visitatori in punta di piedi dietro agli ingressi serrati nel tentativo di intravedere un pezzo di Cupolone dall'alto del colle capitolino. Mentre il Clivo di Rocca Savella rimane offlimits perché pericolante dal post emergenza neve dello scorso febbraio, come documentato da Leggo. Perennemente con vista sosta selvaggia delle auto sullo sfondo.(V. Con.)