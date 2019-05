E a breve i Fori torneranno uniti

Arriveranno a breve novità sul percorso che dovrà unificare definitivamente i Fori, ovvero le due aree archeologiche di competenza statale e comunale. Tra le ipotesi in campo c'è anche l'idea di pedonalizzare almeno una parte di via dei Cerchi, così da ripristinare l'antica unità tra Palatino e Circo. Siamo d'accordo sul fatto che nel corso del tempo vada prodotta una riunificazione vera di tutte queste aree, ha detto il vicesindaco di Roma con delega alla cultura, Luca Bergamo. Che ieri ha anche fatto gli auguri di buon lavoro al nuovo direttore del parco dell'Appia Simone Quilici e parlato della pedonalizzazione dell'Appia. Mi pare che ci sia un orientamento della maggioranza affinché la circolazione sulla via Appia debba essere fortemente ristretta. È un tema che aleggia da lunghissimo tempo, ma che si congiunge con delle difficoltà obiettive che sono diritti legittimi di chi vi abita e di chi ha lì un'attività. Comunque è un argomento di cui penso con il nuovo direttore del parco dell'Appia non solo si possa discutere ma sia giusto farlo, le sue parole.(P. L. M.)

Giovedì 23 Maggio 2019, 05:01

