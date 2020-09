E 60 anni fa invece Roma era in strada ad abbracciare Bikila

Oggi, sessant'anni fa, ai Giochi olimpici di Roma Abebe Bikila realizzava una delle imprese sportive più incredibili di sempre; vinceva l'oro nella maratona a piedi scalzi, staccando tutti e arrivando da solo a braccia alzate sotto l'Arco di Costantino. Un atleta etiope che batteva gli italiani e il mondo, lui che era figlio di quel Paese che era stato dominato proprio dall'Italia nel ventennio fascista (Bikila, guardia imperiale, è morto poi nel 1973). Arrivò di sera, si accesero le fiaccole. Roma non è mai più stata così bella come allora in un evento sportivo.

Per ricordare questo mito dello sport, così legato alla Capitale, l'ACSI Italia Atletica, società organizzatrice della Roma Appia Run, organizza oggi la maratona commemorativa a staffetta allo Stadio delle Terme di Caracalla per celebrare uno dei momenti più iconici della storia dell'atletica mondiale. Saranno in 106, ognuno percorrerà 400 metri, tra loro anche 15 atleti della comunità etiope a Roma. Si farà sera, oggi, come 60 anni fa. Sarà uno spettacolo magico.

