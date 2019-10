Dzeko sempre più leader Fazio, due errori di troppo

PAU LOPEZ 6

Ordinaria amministrazione e un brutto brivido finale. Sul gol c'è la deviazione di Smalling che lo spiazza

SPINAZZOLA 6,5

Quando sta bene non c'è Florenzi che tenga. Gioca un'ora di calcio pulito, attento, intelligente. Fino al nuovo stop (32' st Cetin 6: che personalità il ragazzo, un buon esordio)

FAZIO 6

Solito menù del Comandante: un paio di errori come l'assist involontario a Leao e recuperi provvidenziali

SMALLING 6,5

Treccia al vento e sguardo attento, sembra Spirit il cavallo selvaggio della Disney. Nella ripresa prova a spaccare la porta con una capocciata alla Mario Brega. Sfortunato sul tiro di Hernandez.

KOLAROV 6,5

Tiene Suso lontano dalla zona rossa e nel primo tempo si incunea spesso in area avversario. Nel finale gioie e dolori, ma quando toglie la palla dall'artiglio di Piatek al 95' è quasi un gol.

MANCINI 6,5

Intelligenza rara nell'interpretare il doppio ruolo alla De Rossi ultima maniera. In più l'assist per Dzeko, ma pure un erroraccio a porta spalancata

VERETOUT 6,5

Gestisce il traffico con un piglio da leader. Il Milan lo voleva in estate, oggi può rimpiangerlo tranquillamente.

ZANIOLO 7

Davanti agli occhi di Totti trova il primo gol in campionato e sfodera una botta di giovinezza che ci voleva in un momento così. Gol pesantissimo e le solite corse all'impazzata (38' st Santon ng)

PASTORE 7

Stile da giocatore di tennis, ma stavolta pure corsa da Flaco 1.0. Tutti i pericoli passano da lui. Cerca il gol in tre occasioni ma non è fortunato. Rinato?

PEROTTI 6,5

Spostate le lancette, è tornata l'ora del Monito. Nella ripresa provoca il giallo di Musacchio e resta una spina del fianco (8' st Antonucci 6: entra morbido, poi tira fuori le unghie)

DZEKO 7,5

Al terzo ballo in maschera trova il bacio. Anche con la visibilità ridotta mantiene il fiuto da bomber e in più permette a Zaniolo di far esplodere di nuovo l'Olimpico. Imprescindibile.

FONSECA 7

Ritrova la rabbia di una Roma ferita tra infortuni, arbitraggi e sfortune varie. Funziona ancora la mossa Mancini, e Pastore ripaga della fiducia. Per ora va bene così, e ora la zona Champions dista un punto.

Lunedì 28 Ottobre 2019, 05:01

