Dzeko, like all'Inter e i tifosi s'infuriano

ROMA - Un like di troppo mentre ammirava il mare di Portofino. Edin Dzeko è sempre più vicino all'Inter di Conte e dell'amico Nainggolan. A confermarlo ieri un indizio social che ha scatenato la furia dei tifosi romanisti. Il bosniaco ha pubblicato su Instagram una sua foto da Portofino, dove attualmente è in vacanza. Nei commenti sotto al post, c'era anche un tifoso dell'Inter che ha pubblicato dei cuori nerazzurri. Un commento a cui Dzeko ha messo mi piace'. «E bravo Dzeko che mette like, ora te ne devi andare», il primo commento di un romanista al quale sono seguiti decine di insulti che fanno seguito ai fischi incassati nell'ultima giornata contro il Parma. Dopo meno di due ore il like' è stato tolto, ma ormai la volontà di Edin è chiara. Al termine della gara tra Italia e Bosnia, condita da un gol dello stesso Dzeko, l'attaccante ha confermato a mezza bocca: «Io all'Inter? Sono stanco. Ora vado in vacanza a riposarmi, poi vedremo che succede». (F.Bal.)

Giovedì 13 Giugno 2019, 05:01

