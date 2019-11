Dzeko e Kolarov non pervenuti, Pau Lopez salva la faccia

PAU LOPEZ 7,5

Salva la faccia della Roma con quattro interventi importanti tra primo e secondo tempo. Nulla può sui due gol del Parma che gli rovinano la media

SPINAZZOLA NG

Parte con due belle discese, poi arriva l'immancabile e inquietante stop muscolare (26' pt Santon 4,5: vuoti d'aria continui per un volo da dimenticare. Anche i compagni lo bacchettano)

SMALLING 6

Parte bene disinnescando a fatica Gervinho. Poi si adegua al clima vacanziero della difesa romanista e partecipa poco alla fase di costruzione

FAZIO 5

Fascia in testa per un colpo subito, ma la vera botta la subisce da Sprocati quando l'ex laziale sfrutta i metri concessi dal Comandante. Continuo senso di precarietà (71' Diawara 5: non sfrutta le energie accumulate e si addormenta sul 2-0)

KOLAROV 5

Pomeriggio umido e dimenticabile. Ci ricordiamo di lui solo per il palo colpito su punizione

MANCINI 5,5

Episodio che punta al Pulp, ma l'ultimo film della saga da regista di Gianluca è decisamente meno brillante rispetto alle ultime uscite

VERETOUT 5,5

Stanco, spossato. Nella ripresa va ko nel duello con Kulusevski. Un reparto non può reggersi su un solo giocatore di ruolo per un mese

ZANIOLO 5,5

Primo tempo passato a discutere con l'arbitro. Nella ripresa prova a caricarsi la Roma sulle spalle, ma l'impresa è ardua

PASTORE 5

Trova le mani di Sepe su un tap in facile facile. Il resto della gara la passa a boccheggiare sulle orme di Kucka. Male. (65' Under 5,5: una botta centrale sulla distanza e nulla più)

KLUIVERT 5,5

Era stato il più volenteroso fino al 93', quando il passaggio scellerato a Diawara ha chiuso il match. Prima di questo: giochi di prestigio e qualche bel recupero difensivo

DZEKO 4,5

Praticamente nullo in area avversaria. Passa la serata a lamentarsi e a provare a prendersi palla decentrato. Anche lui è esausto. E ora va in nazionale

FONSECA 5

Dopo aver grattato ogni residuo di energia dalle pareti di uno spogliatoio decimato, ha pagato il conto. Però qualche responsabilità ce l'ha pure il portoghese. Cambi discutibili, come in Germania.

Lunedì 11 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA