Dzeko, 85 gol in giallorosso: mai fatto meglio in carriera

ROMA - Re per una notte, anzi re di molte notti. Edin Dzeko sabato ha evitato l'ennesima figuraccia della Roma mettendo piede e attributi (in tutti i sensi) nella vittoria in extremis col Frosinone. Il bosniaco ha il contratto in scadenza nel 2020 ma per ora non sono arrivate chiamate da Trigoria. Il rischio che in estate possa tornare in Premier quindi resta alto anche se la voglia del giocatore (e della sua famiglia) è quella di restare. Come un anno fa quando fu a un passo dal Chelsea. Forse anche per questo Dzeko a fine partita ha preferito non parlare limitandosi a una foto social su Instagram: «Sei bella come un gol al 95'». Prima della fine della stagione però Edin ha un obiettivo personale niente male: Con la doppietta a Frosinone è salito a quota 85 gol con la Roma (12 in questa stagione di cui 5 in Champions). Come con il Wolfsburg mentre col City si è fermato a 72. Segnando almeno un gol già nelle prossime due con Lazio o Porto arriverebbe a 86 e quindi quella giallorossa diventerebbe la maglia con la quale ha realizzato più reti in carriera.

