Dynamo Team Challenge, iniziativa tra sport e sociale giunta alla settima edizione, torna al Circolo Aniene. Dynamo Camp da 12 anni offre in modo gratuito programmi di terapia ricreativa a bambini e ragazzi con gravi patologie e alle loro famiglie. A presentare l'evento ieri al Circolo Canottieri Aniene di Roma il presidente del Coni Giovanni Malagò, che ne patrocina l'iniziativa:

«Un meraviglioso progetto - ha sottolineato il capo dello sport italiano - che cresce di anno in anno. In questo caso la genetica delle persone che compongono questa invincibile armata, con in comune dei veri valori, è la vera forza di questo percorso». Il 25 e 26 maggio una due giorni di sport e solidarietà, con quattro sfide in programma (e una caccia al tesoro) all'interno dell'Oasi Dynamo a Limestre, in provincia di Pistoia, sull'Appennino tosco-emiliano: Bike Challenge (due percorsi possibili: 75 km di Granfondo su strada ad anello da affrontare in un solo giorno o percorso di 35 km cicloturistici), Tennis Challenge (torneo di tennis su terra rossa a squadre), Adventure Challenge (attività outdoor) e Trail Challenge (corsa podistica su percorso di 20 o 10 km). Si chiude domenica con una caccia al tesoro con tutti i team protagonisti, adatta per grandi e piccoli. Obiettivo raccogliere fondi per il Camp: ad oggi già donati oltre 110mila euro.(D. Pet.)

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA