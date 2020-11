Dybala torna al gol dopo 4 mesi (l'ultimo il 4 luglio scorso) e mette il sigillo sulla vittoria della Juventus in Ungheria contro il Ferencvaros 1-4, costruita con una splendida doppietta di Morata al 7' e al 60'. Nettamente superiore la squadra di Pirlo che adesso in classifica ha sei punti dopo 3 giornate e insegue il Barcellona primo a 9 e dopo il successo di ieri, non senza difficoltà, contro la Dinamo Kiev 2-1.

Le reti. Al 7' del primo tempo Cuadrado scatta sulla destra, arriva sul fondo e la mette in mezzo per l'accorrente Morata. Lo spagnolo, tutto solo al limite dell'area piccola, appoggia la palla in rete. Un gol che cambia il corso del match. Al 60' cross rasoterra dalla destra di Ronaldo, velo al limite dell'area di McKennie per Morata che calcia di prima intenzione sul primo palo. Infine, gli erroracci difensivi degli ungheresi permettono a Dybala di segnare due volte negli ultimi 20' (anche se la seconda marcatura è autorete di Dvali), al 72' e all'82' (poi al 90' il gol della bandiera di Boli). E domenica alle 12,30 c'è la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Juve, proprio le due protagoniste italiane del mercoledì di Champions.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA