Dybala, palo clamoroso Ronaldo c'è sempre

SZCZESNY 6

L'ex di turno graziato dalla traversa colpita da Pellegrini, in un primo tempo quasi da spettatore. Nella ripresa ci mette la manona sul tiro velenoso di El Shaarawy. Nel finale costretto alla resa con Florenzi e Dzeko.

DE SCIGLIO 5,5

Il figlioccio di Allegri ha un'altra possibilità e se la gioca pure discretamente. Nei primi 45', meno bene nella ripresa (40' st Cancelo ng).

CACERES 5

Centrale per esigenza, non sfigura nel primo tempo. Poi balla con i lupi giallorossi nel finale.

CHIELLINI 5,5

Il guerriero non si tira mai indietro, com'è nel suo Dna. Ma commette una mezza ingenuità nell'occasione del vantaggio della Roma.

SPINAZZOLA 6

Piedi grossi, cervello fino. Un paio di giocate niente male sulla fascia. Il futuro è suo.

EMRE CAN 5,5

Solita prestazione per il tedesco, che non delude (quasi) mai, però nella ripresa molla pure lui gli ormeggi.

PJANIC 6

Altro ex della contesa. Metronomo del centrocampo bianconero: non sfigura all'Olimpico. Costretto al forfait per un colpo alla caviglia (25' st Bentancur: 5,5: stavolta l'uruguagio non ruesce a incidere).

MATUIDI 5,5

Il francese è forse il meno appariscente dei suoi nella prima frazione. Scompare nella seconda parte di gara quando invece la Roma cresce (39' st Alex Sandro ng).

CUADRADO 5

Si divora un gol in avvio, facendo fare una paratona a Mirante che nemmeno il portiere giallorosso sa come ha fatto. Basta e avanza.

DYBALA 6

Un palo clamoroso e altre due giocate per l'argentino, ancora alla ricerca costante del suo centro di gravità permanente.

CRISTIANO RONALDO 6

Forse il trono dei bomber di A non sarà suo; Quagliarella si è allontanato troppo. Ma nell'unica occasione CR7 aveva pure fatto gol, annullato per un millimetrico offside.

ALLEGRI 5

La sua Juve raccoglie la terza sconfitta in questo finale di stagione, compresa quella dolorosa in Champions con l'Ajax nei quarti.

Lunedì 13 Maggio 2019, 05:01

