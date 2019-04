Dybala, niente Cagliari È emergenza attacco

Timothy Ormezzano

TORINO - In & out. Il reparto avanzato della Juve è in emergenza. E oggi vivrà una giornata campale, visto che Cristiano Ronaldo si sottoporrà agli esami strumentali per definire i tempi e il programma di rientro. Sono appena tre gli attaccanti a disposizione per l'anticipo di domani (alle 21) in casa del Cagliari: Bernardeschi, Mandzukic e Kean. Quest'ultimo è candidato a giocare titolare alla Sardegna Arena, con l'obiettivo di prolungare il suo magic moment. Le statistiche di Moise sono semplicemente mostruose: tre gol in appena sette giorni, tra Nazionale e Juve. Il bilancio stagionale in bianconero riporta invece 4 reti in 204 minuti, una ogni 51 minuti, di cui 3 segnate con gli ultimi tre tiri (due contro l'Udinese e una da tre punti sabato contro l'Empoli).

Sono tre anche gli elementi fuori uso di un attacco dimezzato. Ai ko di Cristiano Ronaldo e Douglas Costa si è infatti aggiunto l'infortunio di Dybala. La contrattura al polpaccio subìta con l'Argentina, dopo averlo cancellato da Juve-Empoli, lo escluderà con ogni probabilità anche dai convocati per Cagliari. Allegri conta comunque di riavere la Joya sabato (alle 18) allo Stadium contro il Milan. Spera di tornare contro i rossoneri anche Douglas Costa, prossimo al rientro dopo due mesi di assenza. Oggi il brasiliano si sottoporrà agli ultimi accertamenti per ottenere il via libera. Ma questo è soprattutto il RonalDay, il giorno in cui Cristiano conoscerà il suo futuro prossimo dopo le infiltrazioni di plasma centrifugato fatte a Barcellona e le sedute di fisioterapia, crioterapia e piscina per smaltire la lesione di modesta entità ai flessori della coscia destra. «Ora Ronaldo sta andando al trotto. Vediamo quando riuscirà ad andare al galoppo», la sintesi di Allegri, deciso a evitare ogni rischio di ricadute nella prima sfida contro l'Ajax.

A proposito di rientri, Khedira da ieri lavora in gruppo e tra una settimana si rivedrà anche Cuadrado. Dopo quattro lunghi mesi ai box, il colombiano, fuori lista Champions, punta a tornare per Spal-Juve di sabato 13.

