Dybala fa il CR7 e la Juve vola

Timothy OrmezzanoTORINO - Il miglior avvio della storia bianconera. La Juve non aveva mai vinto le prime nove partite della stagione, tra campionato e Champions. Senza il 7, squalificato, ci pensa il 10, ispiratissimo. Primi gol in Europa di Dybala, che stende (3-0) lo Young Boys con una tripletta. Sinistro al volo al 5', tap-in al 33' e spaccata al 69', dopo un'azione da videogioco. Un palo interno gli ha negato il poker.Dybala è rinato: quattro gol nelle ultime tre partite, dopo un solo centro nelle precedenti dodici. «Le esclusioni mi hanno fatto lavorare di più dirà il numero 10 -. Ci è mancato Ronaldo, ma abbiamo giocato da grande squadra». Tutto davvero perfetto, anche se Allegri trova il pelo nell'uovo: «Stasera bisognava segnare di più, per la differenza reti. Ho tirato le orecchie a Bernardeschi, che è cresciuto molto ma ha sprecato due palle-gol».Alla Juve è bastato davvero poco per sbarazzarsi degli svizzeri e restare in vetta al Gruppo H. Un paio di scossoni nella prima mezz'ora, prima di dilagare nella ripresa.I bianconeri si sono dimostrati Ronaldo-indipendenti, poche ore dopo che la polizia di Las Vegas aveva riaperto un'indagine in seguito alle accuse di stupro rivolte da una 33enne del Nevada al portoghese. «Fake news - la replica di CR7 a un articolo di Der Spiegel -. Vogliono diventare famosi con il mio nome».Cristiano ha seguito la partita in tribuna, dove mancava invece l'ormai ex ad Marotta, oggetto di uno dei pochi cori intonati dalla Curva Sud in sciopero del tifo. «Abbiamo imparato molto da Marotta, con me è stato immenso - così il vicepresidente Nedved -. Ma noi siamo di passaggio e la Juve resta. Intanto cresce l'attesa per la puntata di Report del 22 di ottobre: «Racconteremo il misterioso suicidio di Raffaello Bucci, anello di congiunzione tra la società e i tifosi - spiega il conduttore Sigfrido Ranucci -. Mostreremo documenti e intercettazioni che riguardano i dirigenti bianconeri. Qualcosa di impressionante».riproduzione riservata ®