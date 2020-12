Duro colpo alla criminalità organizzata, con un'operazione di carabinieri e finanzieri che ha permesso di accertare il riciclaggio di denaro attraverso investimenti in bar, sale slot e complessi immobiliari. Al termine delle indagini, è scattata la confisca di beni per 300 milioni di euro, ai danni di Gaetano Vitagliano, Andrea Scanziani e di una terza persona, in qualità di erede.

I proventi illeciti della criminalità organizzata venivano ripuliti' attraverso diversi investimenti e grazie all'azione di una società operante a Nord-Est di Roma, tra i comuni di Guidonia, Mentana e Monterotondo. Tra i beni sequestrati compaiono 52 società, 20 imprese individuali, una quota societaria, 34 immobili, sei autoveicoli, 19 rapporti finanziari orologi di lusso e gioielli. Tra i beni confiscati compaiono anche diversi locali molto famosi in tutta Roma, comeggli storici bar Mizzica! in zona piazza Bologna, il locale Macao di \via del Gazometro e la catena di bar Babylon Cafe.(E. Chi.)



Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Dicembre 2020, 05:01

