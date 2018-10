Lunedì 8 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Durante una lite con la sua ex compagna, pensionata 75enne, l'ha colpita al viso e alla testa con un grosso bloccasterzo metallico, lasciandola ferita sul pianerottolo condominiale e dileguandosi a bordo della sua auto. Ma il pensionato romano di 78 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia Montesacro e del Nucleo Radiomobile di Roma con l'accusa di tentato omicidio. La donna è stata ricoverata in ospedale e non è in pericolo di vita. La lite è iniziata a casa della donna al Tufello, alla periferia di Roma. A quanto ricostruito, la discussione è nata per motivi riconducibili alla fine della loro relazione. L'uomo è stato rintracciato a bordo della sua auto in zona Don Bosco, dove abita. Alla vista dei carabinieri ha accelerato tentando di allontanarsi ad alta velocità ma è andato a sbattere contro un veicolo in sosta.