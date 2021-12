Duemila studenti in corteo: domani sarà caos Capitale

Lorena Loiacono

Domani il nuovo corteo degli studenti: le scuole Superiori rischiano quindi un altro stop alla didattica, dopo settimane di occupazioni.

SOTTO ASSEDIO Sono 45 infatti le scuole prese dalla protesta degli studenti, tra danni e scontri con le forze dell'ordine. Tra le ultime ci sono il Socrate a Garbatella, il Giulio Cesare di Corso Trieste, il Tullio Levi Civita a Centocelle, il Gullace a Giulio Agricola e l'artistico Enzo Rossi in zona Tiburtina, prima era stata la volta dell'Argan, il Savoia e il Montale..

IN PIAZZA Anche le scuole già occupate manifestano contro un sistema di scuola che non funziona più, il peggioramento delle condizioni degli edifici e la mancanza di sicurezza nelle scuole. Potrebbero essere anche 2mila gli studenti in corteo.

IL PERCORSO Si parte alle ore 10 di domani da Piramide per raggiungere (con striscioni e fumogeni) il Ministero dell'Istruzione di viale Trastevere passando lungo via Marmorata, via di Porta Portese e via Induno.

DISAGI Possibili quindi anche temporanee modifiche alle linee H, 3, 23, 30, 44, 75, 77, 83, 170, 280, 715, 716, 718, 719, 769, 775 e 781 al passaggio del corteo.

TUTTI SUL TETTO Al liceo Plauto, dove nei giorni scorsi durante una protesta si sono verificati scontri con le forze dell'ordine, alcuni ragazzi si sono arroccati sul tetto con le tende canadesi.

NO STOP Le mobilitazioni delle scuole comunque andranno avanti su più fronti: non solo occupazioni e cortei, infatti, al liceo Seneca i ragazzi sono in sciopero da due giorni. «Abbiamo bagni inagibili, perdite di acqua e infiltrazioni denuncia Andrea Salento, rappresentante del Seneca in alcune classi i termosifoni non funzionano e la temperatura è insostenibile, scende sotto i 10 gradi. Chiediamo l'intervento della Città metropolitana».



