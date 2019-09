Duemila nuovi casi in meno il tumore arretra, è la prima volta

Mario Fabbroni

Duemila nuovi casi di tumore in meno in un anno. Per la prima volta, l'incidenza delle diagnosi di cancro. A ciò si aggiunge l'altra buona notizia della diminuzione della mortalità, accompagnata da un dato che lascia ben sperare: ad oggi sono un milione i pazienti che possono definirsi «guariti» dal cancro, mentre 3 milioni e mezzo vivono dopo la scoperta della malattia.

Calano dunque le nuove diagnosi di neoplasie: sono 371mila quelle stimate nel 2019 (2mila in meno rispetto al 2018, anno in cui si erano invece registrate 4mila nuove diagnosi in più sul 2017?. Le 5 neoplasie più frequenti sono quelle del seno (53.500 casi nel 2019), colon-retto (49.000), polmone (42.500), prostata (37.000) e vescica (29.700). In calo le neoplasie del colon retto, stomaco, fegato e prostata e, solo negli uomini, i carcinomi del polmone, che continuano invece ad aumentare fra le donne (+2,2% annuo) a causa soprattutto del fumo di sigaretta.

In aumento è la sopravvivenza: il 63% delle donne e il 54% degli uomini sono vivi a 5 anni dalla diagnosi ed almeno un paziente su 4, pari a quasi un milione di persone, è invece tornato ad avere la stessa aspettativa di vita della popolazione generale e può considerarsi guarito. Proprio la diminuzione dei nuovi casi, secondo gli oncologi, indica che le campagne di sensibilizzazione per la prevenzione primaria (mirata a diffondere corretti stili di vita per prevenire l'insorgenza delle neoplasie) iniziano a dare effetti positivi.

mario.fabbroni@leggo.it

riproduzione riservata ®

Mercoledì 25 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA