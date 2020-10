Duemila check up per la prevenzione

Con oltre 2000 di controlli effettuati in 73 ambulatori di 18 strutture sanitarie in 5 regioni italiane (Lazio, Lombardia, Campania, Puglia e Sicilia), si è chiusa la decima edizione di Tennis & Friends, l'evento che da dieci anni offre prevenzione gratuita ai cittadini e promuove lo sport come corretto stile di vita.

Quest'anno in una edizione speciale, a porte chiuse ma ancora più diffusa su tutto il territorio nazionale grazie alla diretta streaming sul sito www.tennisandfriends.it e sui profili social ufficiali e alla possibilità di prenotare screening gratuiti in 15 specialistiche diverse. Il programma è stato ricco d'incontri, riflessioni, punti di vista sulle difficoltà che stiamo affrontando e sulle possibili soluzioni percorribili, guardando al futuro. «Siamo contenti perché sono state fatte moltissime visite - dice il Prof. Giorgio Meneschincheri, ideatore e Presidente di Tennis & Friends - è stato un evento completamente diverso rispetto alle edizioni precedenti per ovvi motivi. Abbiamo voluto evitare contagi e assembramenti. Avevamo già montato le strutture sanitarie: due settimane fa abbiamo cambiato il progetto, chiedendo alle stesse strutture sanitarie romane presenti e partner di Tennis & Friends di aprire i propri ambulatori»

