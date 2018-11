Duello sul bonus bebè «Finito». «No, si rilancia»

Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'hashtag #bonusbebè impazza in Rete. Al pari della polemica politica, che si incattivisce post dopo post. Perché senza una proroga nella prossima manovra targata M5s-Lega, sparirà anche il bonus bebè dopo l'allarme già lanciato nei giorni scorsi per i 5 giorni di congedo concessi finora ai neo papà.Il bonus bebè introdotto dal governo Renzi finora è caratterizzato da un sostegno alle famiglie con figli appena nati pari alla cifra di 960 euro al mese (le variazioni dipendono dalla dichiarazione Isee). Ma - appunto - rischia di bloccarsi, almeno secondo l'opposizione targata Pd: «Chissà cosa diamine hanno in testa questi al governo. Prima si inventano una misura inefficace e allucinante, un pezzo di terra al terzo figlio, e poi aboliscono il bonus bebè. Aboliscono le misure di sostegno reale alle famiglie e dicono di voler abolire la povertà. Vergogna», tuona su Facebook il senatore Davide Faraone. Ma il ministro per la Famiglia, Lorenzo Fontana, anticipa «un emendamento migliorativo dopo le necessarie verifiche effettuate per superare talune inefficienze». (M.Fab.)