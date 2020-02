DUELLO CORREA-CAICEDO IN ATTACCO

ROMA Procede la marcia spedita della Lazio verso il big match contro l'Inter in programma domenica sera all'Olimpico. Certo il forfait di Lulic, sarà Jony a sostituirlo. Dubbi in attacco su chi tra Correa o Caicedo giocherà al fianco di Immobile, con l'ecuadoriano in leggero vantaggio sull'argentino. In difesa torna Radu che sarà al fianco di Acerbi, sul centro destra ballottaggio tra Luiz Felipe e Patric per la terza maglia da titolare. A centrocampo torna Milinkovic, anche lui out a Parma per squalifica come Radu, a destra ci sarà Lazzari con Leiva in cabina di regia, a completare il reparto Luis Alberto che ieri però non si è visto in campo: per lui solo un leggero affaticamento muscolare che non compromette la sua presenza contro l'Inter. Torna oggi infine l'iniziativa La Lazio nelle scuole: appuntamento all'Istituto Comprensivo Via Volsinio. (E.Sar.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Febbraio 2020, 05:01

