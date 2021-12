Due positive e Miss Italia salta

Al Casinò di Venezia era già tutto pronto per la finale di domenica sera: venti ragazze in gara per il titolo di Miss Italia, edizione numer 82. Invece non se ne fa più nulla, tutto rimandato, probabilmente a gennaio. Perché nel corso dell'ultimo controllo quotidiano due delle concorrenti sono risultate positive al Covid. Decisione rapida degli organizzatori: domenica a Ca' Vandramin Calergi, sede della Casa da gioco veneziana, non ci sarà alcuna incoronazione.

«Per tutelare le ragazze, il personale del concorso, quello della produzione televisiva e tutti coloro che collaborano alla realizzazione dell'evento - ha spiegato la patron Patrizia Mirigliani - insieme al sindaco Luigi Brugnaro abbiamo deciso di sospendere l'evento e di rinviarlo al prossimo mese gennaio, anche in attesa dell'evoluzione della situazione epidemiologica in generale». «Siamo molto dispiaciuti - ha continuato Mirigliani - ma siamo certi di avere deciso in modo giusto, perché la salute viene prima di tutto e lo spirito di Miss Italia è stato sempre quello di guardare, in primo luogo, al bene delle ragazze».



