Due Ponti, rimosso il cantiere

Flavia ScicchitanoRivolta contro le transenne a Roma Nord, devastata da lavori in corso, strade chiuse al traffico e circolazione in tilt. Stanchi di aspettare, dopo due settimane di pesanti disagi, i residenti di via Due Ponti, nel XV Municipio, hanno deciso di fare da soli, e ieri mattina hanno smantellato il cantiere che da giorni bloccava la viabilità, riaprendo la strada al passaggio dei veicoli.Dal 2 settembre la via era stata infatti chiusa per lavori, in seguito a delle perdite d'acqua, con pesanti ripercussioni non solo sulla stessa strada ma anche sulla già trafficata via Cassia e quindi su tutto il quadrante Nord. «Dopo 15 giorni di lavori, questa (ieri, ndr) mattina insieme ad un gruppo di residenti, in totale una decina di persone, siamo scesi in strada a controllare la situazione di via dei Due Ponti, un'arteria importantissima la cui chiusura ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico lungo via Cassia», racconta Antonello, un residente del quartiere.«Nonostante i lavori per la messa a livello dei tombini e il rifacimento del manto stradale fossero già terminati - prosegue - ci è stato spiegato da alcuni operai che occorreva altro tempo per la realizzazione della segnaletica orizzontale, allungando ulteriormente i tempi per la riapertura. Così abbiamo deciso di intervenire, rimuovendo da soli le transenne che chiudevano la strada, riaprendola al traffico e facendo un favore alla cittadinanza».Dopo essere passati all'azione, gli abitanti del quartiere hanno postato un video della strada riaperta sul gruppo Facebook Quelli del XV'. Da giorni i residenti lamentavano sul social network i disagi causati dalla chiusura della strada. Ieri mattina, dopo la riapertura coatta fai da te, in tantissimi hanno esultato pubblicando post sul social per il ritorno alla normalità.riproduzione riservata ®