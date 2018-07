Lunedì 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Due pesi massimi del dub e del reggae in scena stasera al Parco Schuster. Almamegretta e Africa Unite raccontano in musica una storia lunga trent'anni. Gli Almamegretta, capitanati al cantante Raiz, sono nati nel 1991 a Napoli e da allora hanno realizzato numerosi dischi collaborando anche con artisti quali Massive Attack, Pino Daniele e molti altri. Il loro manifesto artistico propone un connubio tra la cultura mediterranea partenopea e una ritmica dub. Il loro ultimo album è NN DUB e contiene remix di Adrian Sherwood, Dennis Bovell, Gaudi, Vibronics, Lee Scratch Perry, Manasseh, Mario Conte, Dj Khalab & Mess Morize, Paolo Baldini.L'omaggio a Bob Marley e al reggae è invece è il manifesto artistico degli Africa Unite, che combinano armonie puramente reggae con elementi dub ed elettronici. Oltre duemila le date in cui gli Africa Unite si sono esibiti, sedici album pubblicati, di cui due live.