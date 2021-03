Due pericoli per l'Italia di Mancini: bunker Lituania e campo sintetico

Massimo Sarti

Tra l'Italia e il tris di vittorie nelle prime tre gare di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 sembrano esserci soprattutto tre ostacoli: una Lituania chiusissima, il campo in sintetico di Vilnius e la stanchezza. Gli azzurri dovranno però superare tutte queste difficoltà per chiudere a punteggio pieno la prima tranche del gruppo C, dopo i 2-0 rifilati all'Irlanda del Nord a Parma e alla Bulgaria a Sofia. L'avversaria vera è la Svizzera, anch'essa reduce da due affermazioni e che incontrerà l'Italia il prossimo 5 settembre in terra elvetica. «Le insidie sono legate al campo in sintetico, al quale non siamo abituati e ad una Lituania che non ci concederà spazi», ha detto il ct Roberto Mancini. «Le partite sono tutte difficili. La prossima sarà poi la terza in sei giorni, con in più i tanti viaggi affrontati. Chiudere a nove punti sarebbe ottimo».

Il pareggio sarebbe una delusione, anche se permetterebbe all'Italia di eguagliare comunque la striscia di 25 risultati utili consecutivi conseguita da Marcello Lippi tra il 2004 e il 2006. Il record, lo ricordiamo, appartiene a Vittorio Pozzo, 30 gare senza sconfitte tra il 1935 e il 1939. Ma il pensiero è alla Lituania e a come far fronte alla stanchezza di molti elementi azzurri: «Dobbiamo valutare Immobile, Belotti e Insigne. Chiesa è uno che potrebbe giocare: sta bene e incute paura agli avversari. Bernardeschi falso nueve? L'idea è sempre attuale. L'esordio di Toloi? C'è questa possibilità».

Dopo la Lituania, il focus tornerà sull'Europeo.

Primo step il 7 aprile: entro quella data l'Italia dovrà comunicare se potrà aprire l'Olimpico al pubblico almeno al 20-25%, come da desiderio dell'Uefa che, in caso contrario, toglierebbe a Roma le quattro partite (le prime tre degli azzurri e un quarto di finale) previste. Al proposito «ci sono tante persone molto negative. Si fa fatica a sentirli. C'è bisogno di positività». Così Mancini.

