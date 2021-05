Due paracadutisti si scontrano in volo Un morto e un ferito

Uno scontro in fase di atterraggio, a trenta metri da terra ha causato la morte di un istruttore paracadutista di 38 anni, Emiliano Basile, di Schio, ma originario di Rosario (Argentina), e il ferimento di un secondo paracadutista, Aaron Waller, militare americano di 31 anni, di stanza alla base Usa Carlo Ederle di Vicenza. Quest'ultimo trasportato in gravissime condizioni all'ospedale San Bartolo di Vicenza. È il bilancio di un incidente di volo avvenuto ieri all'aeroporto Arturo Ferrarin di Thiene. «Entrambi istruttori. È davvero una tragedia per la comunità e per questo aeroporto - ha detto Giampi Michelusi, assessore con delega all'aeroporto del Comune di Thiene, prsente al momento dell'incidente -Non era mai successo un episodio così drammatico qui. La vittima era una persona splendida, un grande appassionato molto attento alle regole, alle norme: un tragico incidente».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA