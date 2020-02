Due interpreti sopraffini - Fabrice Luchini e Anaïs Demoustier - per due generazioni che si confrontano sul terreno più difficile (ma anche più stimolante): la politica. È Alice e il sindaco di Nicolas Pariser, un film che ha il coraggio di scegliere la strada della complessità e di trasformare il potenziale scontro tra un sindaco a corto di ispirazione (Luchini) e una giovane studiosa a corto di esperienza e vocazione (Demoustier) in un fertile incontro.

La distanza tra i due sembrerebbe siderale, ma questa storia dimostra che può essere colmata con il dialogo e persino con la filosofia. Con la cultura, insomma. E così il maturo sindaco Théraneau, scafato ma sfiatato, trova linfa vitale nelle idee e nella freschezza della filosofa in erba Alice; la politica a colpi di slogan e contenuti sensazionalistici - ma spesso inconsistenti - viene messa in discussione dall'eredità, sempre attuale, dei grandi pensatori. Un'interessante prova di recitazione e scrittura che offre una boccata d'ossigeno a chi si ostina a credere che la politica, la parola e il pensiero siano ancora grandi risorse per la democrazia. (M. Gre.)

ALICE E IL SINDACO di Nicolas Pariser



Venerdì 7 Febbraio 2020, 05:01

