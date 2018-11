Due indagati per la morte di Marianna È stata picchiata dall'ex, poi il mix letale

Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ernesto De FranceschiCi sono due persone indagate in merito alla vicenda della morte di Marianna Pepe, l'ex-campionessa di tiro a segno, trovata senza vita a Muggia, in provincia di Trieste. La sera prima della morte, Marianna, caporalmaggiore dell'Esercito Italiano, sarebbe stata picchiata violentemente dall'ex-compagno e, probabilmente, davanti al figlio di lei, di cinque anni. Per sfuggire alle botte, con il piccolo, ha chiesto ospitalità a un amico. A casa di questi la donna avrebbe assunto cocaina e probabilmente farmaci. Poche ore dopo è morta.Le indagini sono coordinate dalla procura di Trieste e domani sul corpo della vittima saranno compiuti gli esami autoptici, i soli che potranno stabilire la causa della morte: le sostanze assunte nel corso della sera e della notte, le percosse subite o forse entrambe. Intanto, il bimbo è stato affidato a un istituto. Secondo primi esami, la morte potrebbe essere stata causata dall'assunzione contemporanea di farmaci e alcolici.Gli investigatori della polizia hanno raccolto le testimonianze di amici e parenti. La donna, madre di un bambino di cinque anni, era provata da un periodo estremamente difficile e aveva di recente interrotto una difficile relazione con un uomo. Questi non si sarebbe rassegnato alla fine del rapporto e sarebbe stato anche violento in alcuni casi, tanto che Marianna si era rivolta al Gruppo di operatrici antiviolenza e progetti (Goap) per chiedere aiuto e sostegno.Eppure tutto sembrava procedere regolarmente per Marianna Pepe solo qualche giorno fa, il 4 novembre, quando aveva sfilato in piazza Unità d'Italia davanti al Presidente della Repubblica Mattarella in occasione delle celebrazioni per il centenario della fine della prima Guerra mondiale.