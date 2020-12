Due incidenti mortali in dodici ore

Due persone investite e uccise, a poco più di dodici ore di distanza ma in circostanze e luoghi diversi. Il primo incidente mortale è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì: uno scooter Honda SH 300, guidato da un 46enne che si è subito fermato a prestare soccorso, ha investito una donna di 80 anni, Rosa Errigo, che stava rincasando dopo una visita al Fatebenefratelli e avrebbe attraversato la strada lontano dalle strisce pedonali, sul lungotevere De' Cenci, all'altezza di piazza Gerusalemme. L'anziana era stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Giovanni, dove è morta poco dopo. L'uomo che l'ha investita è stato invece portato in ospedale per gli esami alcolemici e tossicologici di rito.

All'alba di ieri, poi, un'altra tragedia: Christian Ricci, 41enne operaio di Cisterna di Latina, come tutti i giorni stava percorrendo la Pontina in direzione Roma, per recarsi al lavoro. L'uomo è stato travolto da due diverse auto in corsa ed è morto all'altezza di Pomezia. Sulla dinamica dell'incidente indagano la polizia e la Procura di Velletri: pare che l'uomo avesse tentato di attraversare la strada per raggiungere una stazione di servizio.(E. Chi.)



Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Dicembre 2020, 05:01

