Due incendi in casa: paura tra gli abitanti all'Eur e al Fleming

È stato un weekend di fuoco e di paura nella Capitale. Due gli incendi divampati in altrettanti palazzi di due diverse zone.

Il primo all'Eur in uno stabile di sette piani in via Elio Vittorini. Il rogo si è sviluppato in un appartamento ai primi piani, forse causato dal cortocircuito di una stufetta elettrica. Abitazione distrutta dalle fiamme mentre il fumo ha invaso le scale rendendole completamente sature. Gli agenti del commissariato Colombo hanno evacuato per precauzione 40 residenti in attesa dei Vigli del fuoco, mentre la Municipale è intervenuta con un bus per trasportare eventuali sfollati che necessitavano di una sistemazione abitativa temporanea.

Poco prima in zona Fleming c'era stato un altro rogo, anche questo in un edificio abitato. Tra le cause ipotizzate, quella di un furto finito male. (E.Orl.)



