Due escort, droga e sesso sfrenato: quella notte dell'orgia in caserma

L'inchiesta che ha visto l'arresto di sei carabinieri e la chiusura della caserma Levante di Piacenza si arricchisce di nuovi particolari. Dall'ordinanza del gip Luca Milani, che ha disposto le manette per i militari su richiesta della Procura, le intercettazioni telefoniche e ambientali hanno evidenziato che nella caserma ci sarebbe stata addirittura un'orgia con due donne, forse due escort, nell'ufficio del Comandante: «Si era creato un tale scompiglio che le pratiche erano state sparpagliate a terra», si legge nell'ordinanza.

Parole come macigni nei confronti dei carabinieri arrestati in uno scenario da film, i cui interrogatori di garanzia sono stati fissati per oggi. Uno di loro, l'appuntato Giuseppe Montella, in un'altra intercettazione raccontava le sue gesta al figlio di 11 anni: «Ieri mi sono fatto male, ho preso un piccolo strappo perché ho corso dietro a un negro», diceva. E alle domande del figlio che gli chiedeva «Gliele avete date? Chi l'ha picchiato?», rispondeva tronfio: «Un po' tutti».

Particolari da cui, secondo il gip, «traspare il totale disprezzo per i valori della divisa indossata dagli indagati, metaforicamente gettata a terra e calpestata». Il fiume di droga e denaro porta poi ad una pista calabrese: gli spacciatori che rifornivano lo stesso Montella erano «pezzi grossi», spiegava lui stesso alla sua compagna. Daniele Giardino, uno dei pusher finiti in manette, con Montella metteva le cose in chiaro: «Io meno di 45 mila euro di droga alla volta non prendo».

La procura piacentina sta ora passando ai raggi X la caserma Levante per scavare sul passato degli indagati dal 2017 al 2020, prima che venissero intercettati e poi arrestati: il sospetto è che in passato potrebbero aver trafficato non solo hashish ma anche sostanze più pesanti. Intanto a Piacenza in via Caccialupo (di fronte alla caserma sequestrata) è stata allestita una stazione mobile formata da due mezzi, con otto carabinieri e un nuovo comandante, il 34enne capitano Giancarmine Carusone.

