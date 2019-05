Due donne per il Comune: Meloni o Saltamartini

Marco Esposito

L'obiettivo l'aveva messo nel mirino già da qualche tempo. Ora, dopo la debacle europea del M5S, sembra che Salvini abbia deciso di muovere le pedine per arrivare allo scacco matto. La Regina in questione, ovviamente, è Virignia Raggi, la cui amministrazione i romani sembrano aver bocciato con il voto di domenica. In città, infatti, il M5S esce molto ridimensionato dall'esito del voto europeo, perdendo molti punti percentuali rispetto al trionfo delle comunali del 2016. Il leader leghista aveva iniziato a criticare apertamente la Sindaca da diversi mesi, l'obiettivo finale ora è esplicito: prendere il Campidoglio e suggellare in questo modo il carattere di partito nazionale della Lega.

Chi è la persona più indicata per portare l'attacco al Campidoglio? I soliti ben informati fanno almeno due nomi. Il primo, ovviamente, è quello di Giorgia Meloni, già candidata sindaco nel 2016. Proprio in un'intervista a Leggo di pochi giorni fa la leader di Fratelli d'Italia ha precisato che non è ancora arrivato il momento di scegliere il candidato da contrapporre alla sindaca. Ma è chiaro che il suo nome non solo è la sintesi perfetta dell'alleanza di centrodestra, ma è anche in grado di allargare i consensi della coalizione oltre i propri confini. Ma se la Lega, invece, anche simbolicamente, volesse puntare a vincere a Roma con un proprio esponente c'è un già un nome in cima ai pensieri di Matteo Salvini. Romana doc, che da tempo lavora sui temi legati alla Capitale, e con alle spalle una lunga esperienza politica: Barbara Saltamartini. C'è chi fa notare, però, che la Saltamartini è stata a lungo legata politicamente a Gianni Alemanno, già sindaco di Roma, e che proprio per questa ragione non sarebbe ben vista da una parte di ex esponenti di Alleanza Nazionale, che potrebbero mettere un veto sul suo nome.

Ad oggi nessuno si sente di escludere nomi a sorpresa, magari un candidato da proteggere fino all'ultimo momento, per evitare che si bruci.

Mercoledì 29 Maggio 2019, 05:01

