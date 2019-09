Due donne morte in un'ora Torna l'allarme incidenti

Alessia Strinati

Giornata di sangue sulle strade del litorale Romano dove si sono verificati due incidenti mortali. Nel corso della tarda mattinata due donne sono morte a pochi minuti l'una dall'altra nel X Municipio, ad Acilia e ad Ostia. Le vittime, una di 76 e l'altra di 48 anni, sono rimaste coinvolte in due incidenti stradali. La più anziana, Heidrun Stotter, originaria di Vipiteno, è stata travolta da un'auto mentre camminava all'incrocio in via Gino Bonichi, all'altezza di via Saponara, in zona Acilia. L'impatto mortale si è verificato intorno alle 11 quando una Fiat Punto ha preso in pieno la 76enne scaraventandola in terra.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del Gruppo X Mare, chiamati per accertare la dinamica dell'incidente. Immediatamente sono stati prestati soccorsi all'anziana, ma purtroppo è stato tutto inutile. Arrivati sul luogo del sinistro i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Alla guida della vettura si trovava un giovane di 20 anni, gli agenti hanno proceduto agli accertamenti sullo stato alcolemico e tossicologico del conducente, mentre l'automobile è stata posta sotto sequestro. Dopo appena 15 minuti, intorno alle 11.15, a pochi chilometri di distanza si è verificato un secondo incidente che ha visto coinvolta una donna più giovane, la 48enne romana Monica Becattini, conosciuta dai suoi amici motociclisti come la pantera.

L'impatto mortale è avvenuto presso il lungomare Toscanelli, all'altezza dello stabilimento Marechiaro, a Ostia. Secondo la ricostruzione di alcuni testimoni, la donna era in moto, a bordo di una Yamaha. La 48enne viaggiava affiancata dal suo fidanzato che era, invece, alla guida di un'altra motocicletta. Erano entrambi in prossimità di un incrocio quando una vettura si è affiancata, presumibilmente facendo perdere il controllo della moto alla donna che è caduta in terra finendo sotto un'altra automobile che era però ferma. Secondo le testimonianze di persone presenti la motocicletta non ha avuto alcun impatto con nessuno dei mezzi presenti, ma gli agenti del Gruppo X Mare stanno cercando di fare maggiore chiarezza sulla dinamica, interrogando anche il conducente della vettura, un uomo di 36 anni.

Immediati sono stati i soccorsi a Monica, per la quale però è stato inutile il trasporto all'ospedale Grassi di Ostia, dove è stato dichiarato il decesso. Su Facebook sono stati moltissimi i messaggi per la centaura scomparsa, ricordata come mamma premurosa e amica presente. Oltre agli amici di sempre l'hanno salutata i suoi compagni di due ruote augurandole un buon viaggio, sebbene per lei sia stato l'ultimo.

Lunedì 30 Settembre 2019, 05:01

