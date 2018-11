Lunedì 19 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Due date in ogni città, con gli stessi brani in scaletta ma in due location diverse, con due sapori diversi. Lo sta vivendo così, Malika Ayane, il tour per promuovere il suo ultimo lavoro, Domino, l'album con il quale festeggia i dieci anni di carriera. A Roma, le due location prescelte sono il palco teatrale dell' Auditorium Parco della Musica, dove si è esibita ieri sera, e quello, più intimo, del Monk (in via Giuseppe Mirri, biglietti 30 euro + tessera) dove sarà in scena oggi.L'artista milanese sceglie quindi di raccontare al pubblico il suo nuovo lavoro, facendolo assaporare in salse diverse, a seconda delle atmosfere e degli arrangiamenti. Più intimi ieri all'Auditorium, più rock stasera al Monk. Con lei sul palco, ovviamente, due formazioni diverse.In dieci anni di carriera, Malika ha saputo conquistare il pubblico e la critica grazie a una voce potente e raffinata e a una grande attenzione a tutto ciò che c'è oltre e dietro la melodia. Dagli esordi nell'opera lirica, alle sperimentazioni blues e jazz, fino all'attuale approdo cantautorale, che l'ha vista cimentarsi anche in musical come Evita. Il suo ultimo album Domino è stato elaborato e scritto tra Milano, Londra e Parigi, con la collaborazione di importanti autori internazionali già al suo fianco nell'album Naif. Dieci canzoni scritte da Malika nell'arco di due lunghi e intensi anni di lavoro trascorsi a guardarsi dentro e intorno, alla ricerca di punti di vista sempre nuovi e diversi per offrire al mondo le sue emozioni in parole e musica.