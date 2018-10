Due chili di droga in casa Arrestato il rugbista Panico

Lunedì 1 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico ChillèUna notizia che sconvolge il mondo del rugby e dello sport capitolino: Sami Panico, 25enne rugbista laziale, che milita nella nazionale italiana e nelle Zebre di Parma, è stato arrestato sabato scorso e oggi sarà processato per direttissima con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sua villa di Torvaianica, sul litorale romano, i carabinieri hanno infatti rinvenuto, durante una perquisizione, un chilogrammo e mezzo di marijuana e trecento grammi di hashish.Per il rugbista, a seguito del blitz dei carabinieri di Torvaianica e di Pomezia, sono scattati immediatamente gli arresti domiciliari in attesa del processo. I militari hanno rinvenuto la droga nascosta in un capanno e sotto un generatore che alimenta la piscina della villa dove l'atleta 25enne vive da poco più di un mese. Nella casa sono stati ritrovati anche il materiale per il confezionamento e oltre diecimila euro in contanti, che gli investigatori ritengono essere il provento dell'attività illecita.Sami Panico, classe 1993, è uno dei giocatori scelti dal commissario tecnico Conor O'Shea per rilanciare e ringiovanire l'Italrugby. Nato ad Albano Laziale e cresciuto sportivamente tra Pomezia e Torvaianica, il pilone 25enne si è affermato a livello professionistico prima con la Lazio e poi con il Calvisano. Durante la militanza nel club lombardo, Panico ha conquistato anche due campionati e una coppa nazionale: un exploit che gli è valso la nazionale, di cui fa parte stabilmente dal 2016 e con cui ha disputato anche il Torneo Sei Nazioni del 2017. In azzurro, finora, il 25enne ha collezionato dieci presenze. Con l'approdo alle Zebre di Parma, Panico ha iniziato a partecipare alla lega internazionale Pro 14, di cui fanno parte le squadre di club dell'area del Sei Nazioni. Al momento, però, il rugbista laziale si trova sospeso per momenti disciplinari dal club emiliano, per aver rotto la mascella ad un compagno di squadra durante una lite avvenuta negli spogliatoi.riproduzione riservata ®