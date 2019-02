Due baby rapinatori arrestati dai carabinieri

Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Da bulli di quartiere a baby rapinatori di coetanei. Nonostante l'età adolescenziale erano già conosciuti dalle forze dell'ordine. Dei due ragazzini finiti in manette, infatti, il diciassettenne era già una vecchia conoscenza dei carabinieri che lo avevano già arrestato per rapina nei confronti di altri adolescenti. In poco tempo i due rapinatori, di quattordici e diciassette anni, erano diventati l'incubo ed il terrore delle comitive di ragazzini a San Giovanni ed all' Esquilino.Il loro modus operandi delinquenziale, era sempre lo stesso. Nonostante l'apparente aspetto rapinatori in erba, data anche la giovanissima età, nelle rapine utilizzavano metodi violenti. Prima accerchiavano la vittima prescelta e dopo averla insultata verbalmente la costringevano a farsi consegnare denaro e telefoni cellulari. Uno il colpo per ora accertato dai carabinieri messo a segno dal duo, ma non si esclude che possano aver colpito anche altre volte sempre tra persone in giovane età all' uscita dalle scuole o nelle comitive della zona. Una gazzella del comando provinciale, di pattuglia nel quadrante di piazza Dante, li ha arrestati dopo aver ricevuto una richiesta d' aiuto da parte di tre ragazzini di età compresa tra i quindici ed i sedici anni, che erano stati rapinati in via Emanuele Filiberto. La refurtiva è stata riconsegnata giovani proprietari dai carabinieri da sempre in prima linea per combattere e prevenire anche il dilagante e preoccupante fenomeno del bullismo.(E. Orl.)