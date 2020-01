Due anni di insulti e botte da parte del compagno che aveva più volte minacciato di compiere un omicidio-suicidio. Ma l'incubo è finito per una donna romana di 52 anni. I carabinieri di Porta Portese hanno notificato un'ordinanza che dispone la custodia cautelare agli arresti domiciliari ad un romano di 51 anni, con precedenti, che dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Il 51enne, ad agosto del 2017, aveva allacciato un rapporto sentimentale con la vittima che si è poi chiuso a dicembre scorso a causa del suo comportamento violento. In particolare, la donna ha dovuto subire continui insulti, minacce, aggressioni verbali e fisiche. I raptus di violenza dell'uomo hanno provocato alla vittima in un caso la frattura dello zigomo e in un altro addirittura un deficit visivo all'occhio destro. In un caso l'uomo è arrivato addirittura a palesare alla sua ex compagna la volontà di ucciderla per poi suicidarsi. Ora l'incubo dela donna è finito.(E. Orl.)

Mercoledì 8 Gennaio 2020, 05:01

