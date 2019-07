Due anime, due vesti e altrettanti menu, a seconda del momento della giornata, per il ristorante dell'hotel nel cuore del Quadrilatero di Milano. Un interno e un giardino unici, dove accomodarsi per un lunch o una cena d'atmosfera, serviti impeccabilmente da uno staff preparato. La una mise en place è più informale a pranzo, elegante alla sera, e i piatti vanno dai più leggeri ai più ricercati nelle carte ideate dal nuovo executive chef stellato Fabrizio Borraccino. Dal Salmone Upstream delle Isole Fær Øer alla griglia, radicchio, spinacini e limone; all'Animella di vitello con crema di pomodoro verde, papavero in foglie, briciole di pane e caviale Calvisius. Dal Risotto Gran Gallo Riserva carnaroli con robiola di capra, piselli, limone candito e capperi; al Piccione con cannellone farcito della sua coscia, pesto di ortica e salsa al coriandolo. Da abbinare volendo ad una delle 700 etichette della cantina.

Veranda. Four Seasons Hotel. Via Gesù 6/8, Milano. Tel. 02.77081478. Prezzo medio 55/95 euro, sempre aperto.

(C.Bur.)

Mercoledì 10 Luglio 2019, 05:01

