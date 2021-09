Due acuti per cambiare la musica. Vedat Muriqi sogna di essere protagonista con la maglia della Lazio e intanto scalda i motori con la maglia del Kosovo: due gol in altrettante gare di qualificazione al Mondiale, domenica l'attaccante ha regalato il pareggio contro la Grecia al 92', in piena zona Caicedo'. Magari un segno del destino perché Muriqi, un anno fa pagato la bellezza di 20 milioni, nell'ultima stagione ha segnato appena due gol e con la cessione dell'ecuadoriano al Genoa, è diventato il vice Immobile. Ora spera di ripercorrere proprio le orme di Caicedo che, dopo il primo anno da dimenticare e insultato dai tifosi, si è preso la sua rivincita diventando un amuleto ed entrando nel cuore dei laziali: La Lazio è stata mia avventura più importante ha detto ieri a Radio sei nella trasmissione di Guido De Angelis - sentire l'amore dei tifosi è qualcosa di inspiegabile.

CASO TAMPONI - Ultimo round per la giustizia sportiva sul caso Lazio-tamponi: oggi si discuteranno i ricorsi di Lotito e dei due medici biancocelesti Rodia e Pulcini (inibiti 12 mesi) e della Lazio (multa di 200mila euro). (E.Sar.)



Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Settembre 2021, 05:01

