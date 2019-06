Droghe sintetiche Allarme Capitale

Boom di sequestri di droghe cosiddette etniche sintetiche nel week end. Cloridato di metamfetamina, più comunemente conosciuto come shaboo, Mdma la droga chimica dello sballo nota anche come ecstasy molto in voga nelle discoteche e nei rave party, sono stati sequestrati in grande quantità dalla polizia della questura.

Gli arresti dei dodici spacciatori sono scattati dopo le indagini che hanno permesso di individuare i luoghi dove le micidiali droghe venivano spacciate. Gli agenti dei commissariati Casilino, Esquilino, Montemario hanno sequestrato quasi due chili di sostanza e undici mila euro in contati. Gli effetti di queste sostanze stupefacenti sono devastanti per il cervello e portano chi ne fa uso a commettere crimini in preda alle allucinazioni. Anche se sono considerate droghe molto pericolose, il mercato delle vendite è molto florido. Gli effetti euforizzanti di un grammo di shaboo che costa cinquecento euro durano più di trentasei ore.(E. Orl.)

Lunedì 24 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA