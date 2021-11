Droghe, demoni e donne: la vita noir di uno dei fuoriclasse del cool jazz

Rita Vecchio

MILANO - Arriva Jazz Noir - Indagine sulla misteriosa morte del leggendario Chet (Wanted Cinema), il film su Chet Baker presentato ieri in anteprima a Milano che dal 22 al 24 novembre sarà proiettato per la prima volta nelle sale italiane (su wantedcinema.eu l'elenco delle città aderenti). Tossicodipendenza, demoni, donne: un noir che parte dalla morte di uno degli esponenti più importanti del cool jazz, avvenuta precipitando dalla finestra di una camera del Prins Hendrik Hotel, nel quartiere a luci rosse di Amsterdam, il 13 maggio 1988. Un suicidio o un cocktail fatale che gli fece scambiare una finestra per una porta? Le musiche sono tratte da registrazioni originali, mentre la regia è dell'olandese Rolf van Eijk. A interpretare Chet, l'attore Steve Wall (Vikings, The Witcher), frontman della band The Walls and The Stunning. Le proiezioni a Milano (Anteo, Multisala Eliseo e Wanted Clan) sono inserite nel programma della Milano Music Week 2021 (dal 22 al 28 novembre).



