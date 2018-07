Drogato di Playstation, 15enne tolto ai genitori

Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio CaprodossiAttaccato alla Playstation, incurante della vita che scorre, con la passione per il videogioco diventata con il tempo una dipendenza che gli ha portato via tutto, inclusa l'amata console. Così il gioco si è trasformato in un dramma per un 15enne di Crema, allontanato dalla famiglia per volere del Tribunale dei minori, che ha contestato ai genitori l'incapacità di trovare rimedi alla ludopatia che ha colpito l'adolescente.Per i giudici il gioco ossessivo era per lui «una fuga dalla realtà», rappresentata da una famiglia difficile, già da tempo sotto l'occhio vigile dei servizi sociali locali: genitori separati, una mamma alle prese con problemi giudiziari e una figlia fuggita da casa con il fidanzato e con un passato in comunità di recupero. Identica sorte toccherà ora al fratello più piccolo, afflitto da difficoltà nell'apprendimento e dalla chiusura al mondo esterno, poiché il suo mondo iniziava e finiva davanti alla Playstation.Una mania incontrollabile, tanto che quando gli agenti del commissariato di Crema sono entrati nella sua camertta per prelevarlo l'hanno trovato intento a giocare, completamente indifferente a quanto gli accadeva intorno a lui, nonostante le ripetute telefonate della madre. Fin dallo scorso novembre un decreto del Tribunale dei minori aveva sancito il trasferimento dell'adolescente in una comunità, ma il provvedimento era stato bloccato per l'opposizione della madre e per la lettera che il ragazzo aveva scritto di proprio pugno, promettendo di spegnere la Playstation e tornare a frequentare la scuola. Sette mesi dopo è arrivata la seconda notifica e stavolta il magistrato Francesco Allegri ha deciso di allontanare il giovane da casa, nella speranza di recuperarlo.riproduzione riservata ®