Droga, usura ed estorsioni In manette 37 Casamonica

Ida Di GraziaClan dei Casamonica sotto scacco. L'accusa è avere costituito e preso parte ad una associazione mafiosa, in concorso fra loro e con ruoli diversi, dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, usura, concessione illecita di finanziamenti ed altro, tutti commessi con l'aggravante del metodo mafioso. Trentasette gli arresti eseguiti fra la Romanina, periferia Sud della Capitale, e le province di Reggio Calabria e Cosenza, nel maxi blitz di ieri mattina denominato Operazione Gramigna, mentre altre sei sono ricercate. Per gli inquirenti il ruolo apicale di promotore è ricoperto da Giuseppe Casamonica, recentemente uscito dal carcere dopo circa 10 anni di detenzione. L'inchiesta dei carabinieri, coordinata dalla Dda della procura di Roma, è storica: è la prima volta che al clan viene contestata l'aggravante mafiosa. Il clan conta un migliaio di affiliati e un tesoro stimato dalla Dda in almeno 90 milioni di euro, con conti anche nel principato di Monaco. Un bilancio più che positivo che ha portato al sequestro di diversi beni tra cui una palestra a Marino (Roma) riconducibile al pugile Domenico Spada, detto Vulcano, un ristorante alle spalle del Pantheon, un centro estetico ed una discoteca a Testaccio. Sequestrati anche quattro alloggi popolari dislocati a Roma e provincia, occupati irregolarmente da alcuni degli indagati e in alcuni casi estorti ai legittimi assegnatari a seguito di debiti contratti con il clan. Nel corso delle perquisizioni sono stati rinvenuti e sequestrati vari conti correnti, circa 50.000 euro in contanti, 20 autovetture, decine di orologi di lusso e numerosi appunti ritenuti utili alle indagini. «Un gruppo molto forte anche per il marchio di origine particolarmente significativo sul territorio romano» ha sottolineato il procuratore aggiunto della DDA di Roma, Michele Prestipino. Secondo quanto ricostruito, le vittime non denunciavano sia per timori di ritorsioni, ma anche perché pagare il clan Casamonica rappresentava una sorta di assicurazione a vita: È stata Debora C. ex moglie di Massimiliano Casamonica, fratello del boss Giuseppe, a dare una svolta alle indagini scattate nell'agosto 2015, prima dei funerali show alla periferia di Roma di Zio Vittorio sulle note del Padrino, con il lancio dall'elicottero di petali di rose e la carrozza trainata da sei cavalli. La donna nel 2015 ha preso le distanze dal clan e ha deciso di collaborare con gli inquirenti entrando a far parte del programma di protezione insieme ai tre figli avuti dall'ex.riproduzione riservata ®