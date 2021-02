Droga sorvegliata dai pitbull Sgominata la gang dei narcos

Emilio Orlando

Carichi di droga che dal Marocco e dalla Spagna approdavano nella Capitale con imbarcazioni e gommoni. Narcotrafficanti esperti, alcuni dei quali rampolli di criminali storici romani che avevano legami con la ndrangheta. Quattro degli arrestati. Tutti percepivano il reddito di cittadinanza.

Un'organizzazione di narcos che non esitava a reclutare le donne per affittare appartamenti e depositi dove custodire quintali di hashish e cocaina protetti da pitbull. Molossi addestrati ad hoc per vigilare sui carichi di stupefacente senza far avvicinare nessuno Ieri mattina alba i finanzieri del comando provinciale hanno bussato alla porta delle abitazioni di quattordici trafficanti, tutti componenti di una grossa organizzazione criminale, strutturata in modo verticistico, promossa da F. Ì. e da D. P. di 35 e 38 anni che importavano la droga.

I carichi arrivavano in Italia nascosti, come negli episodi della serie televisiva Narcos tra pallet di verdura trasportati da autoarticolati in depositi di due società di autotrasporti e del commercio e di materiali edili su via della Magliana i cui titolari G. U. ed M. C. mettevano i magazzini e per le operazioni di scarico.

Durante l'inchiesta della direzione distrettuale antimafia sono stati arrestati in flagranza 3 spacciatori e sequestrati quasi 400 chili di hashish, 120 di marijuana e 3 di cocaina, nonché sofisticate ed un' attrezzatura necessarie per allestire una serra per la coltivazione.

Tra le persone finite in manette anche la quarantatreenne M. F., compagna del pugile Mirko Ricci, detto The predator, arrestato nel 2016 per aver sequestrato a scopo di estorsione un bambino di nove anni con la complicità della madre.

Nella rete della finanza sono finiti anche altri nove fiancheggiatori dell'organizzazione criminale.

Alle indagini ha collaborato anche la Guardia Civil spagnola che ha permesso di effettuare all'estero i riscontri.

