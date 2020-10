Droga nei container dal Perù Colpo ai Narcos di La Rustica

Emilio Orlando

«Vai in Perù ad ingoiare un po' di roba al volo... Domani ti faccio il biglietto e ti metto a stecca sul venduto. Ti faccio scendere a Ciampino». È una delle decine di intercettazioni che svelano come i narcotrafficanti pianificavano i loro affare. E, come nella serie televisiva Narcos, ciascun componente della banda aveva un compito preciso nell'importazione della cocaina dal Perù. Nell'indagine dei carabinieri del nucleo investigativo di via In Selci, battezzata Domingo, c'erano infatti il reclutatore di corrieri, l'ovulatore che ingoiava la droga per passare le dogane, i broker in Sud America che, procacciavano grossi carichi dai cartelli dei narcotrafficanti a prezzi concorrenziali.

Nella parte finale della filiera criminale i detective dell'arma hanno arrestato diversi piazzisti che rifornivano i pusher, finiti anche questi in manette che popolavano le strade dello spaccio del quartiere della Rustica. L'organizzazione, che importava lo stupefacente anche nei flaconi di pesticidi e fertilizzanti, era capeggiata da due calabresi, vicini alla ndrina Giorgi attiva nella Locride. L'organizzazione era talmente ramificata ed organizzata che anche dal carcere, alcuni affiliati impartivano ordini ed organizzavano i business criminali con i telefoni cellulari che avevano nelle celle.

Ventuno le persone arrestate, tra cui spiccano i nomi di Domenico Giuseppe Ietto, Paolo Diana, Josè Melvin Gomez, Hernan Carlos, Luis Ruiz Morales, Francesco Murdaca, Francesco Manglaviti, Emiliano Conti, Stefano Bertoni, Giuseppe Meloni, Alessio Del Carpio, Marco Salinetti, Giampaolo Moscia, Giulio Saltalippi (gambizzato in un agguato nel 2011 al Tiburtino), Mirko Rubimarca, Nicolò Colombo, Mauro D'Obici e Matteo Ciafardini. Nel corso delle indagini sono state arrestate, in flagranza di reato, 12 persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sequestrati otto chili di cocaina, quindici di hashish, marjuana ed un revolver con le cartucce. Uno dei quartier generali dei narcos era un appartamento in via Delia, a La Rustica.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA