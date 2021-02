Droga, lo spaccio corre sui social Blitz della Finanza

La droga veniva venduta sui canali di Telegram, ad una clientela composta da più di ventimila tossicodipendenti. Teledark il nome del gruppo sul quale si ricevevano le ordinazioni, specie in epoca di lockdown. Tra le opzioni c'era anche un canale legato ai Candy shop, conosciuti anche come i negozi di caramelle gestiti dagli narcos americani.

Oltre a stupefacenti di tutti i tipi, l'e-commerce del dark web offriva anche documenti d'identità contraffatti che si potevano pagare online. L'operazione del Nucleo speciale per la Tutela della privacy e contro le frodi informatiche della Guardia di finanza capitolina, che ha portato al sequestro ed all'oscuramento dei siti e delle chat, è scattata dopo un monitoraggio dei sistemi di messaggistica e dei gruppi social. (E.Orl.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Febbraio 2021, 05:01

