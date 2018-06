Droga, la linea sottile che separa le vite

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo mesi sul campo, la giornalista Angela Iantosca ha raccontato le piazze di spaccio attraverso le storie di 15 ex tossicodipendenti: «Come il ragazzo napoletano che ha cominciato a drogarsi a 16 anni e che hanno portato a riconoscere il cadavere del padre suicida. O un uomo di Pomezia con una doppia vita: di giorno imprenditore, di notte spacciatore». La linea è sottile, come il titolo-metafora: «Non solo la striscia di cocaina, ma quel labile confine che separa le nostre vite perfette da quelle dei tossicodipendenti. Le loro storie non sono sempre così diverse dalle nostre, anche quando preferiamo non vedere». Le pagine sono frutto di una indagine profonda: «Migliaia di persone che in Italia, i un anno, spendono 14 miliardi di euro in droga». (A.DeT.)