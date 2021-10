Droga e racket, scacco al clan Il boss: «Tenete la città in mano»

«Tenete la città in mano!!». Con questo perentorio comando, il boss Giuseppe Di Silvio, detto Romolo, ordinava dal carcere di stritolare politi, imprenditori e commercianti. Un modus operandi tipico delle mafie, quello che il potente clan Di Silvio adottava a Roma ma anche a Latina per continuare ad imporre la propria egemonia sulle piazze di spaccio e sulle estorsioni. Ieri all'alba la direzione distrettuale antimafia capitolina, con a capo il procuratore aggiunto Ilaria Calò, ha dato il via ad uno dei blitz anticrimine più imponente degli ultimi anni. Cinquanta le persone finite sotto inchiesta legate ad una delle organizzazioni criminali laziali più temute: ben 33 arresti sono stati portati a termine dalla polizia del Servizio centrale operativo e dalla Squadra mobile.

L'associazione di stampo mafioso, si è rafforzata sul territorio dopo la guerra criminale culminata con gli omicidi di Massimiliano Moro, di Fabio Bonanno e con l'attentato dinamitardo nei confronti di Carmine Ciarelli.

In manette sono finiti, oltre a nove appartenenti al clan Di Silvio, anche Angelo Crociara e Casemiro Ciotti, considerati dagli investigatori (oltre che luogotenenti del clan) anche tra i personaggi di spicco nel traffico di cocaina che dalla Capitale veniva trasportata ai pusher dell'area pontina. (E.Orl.)



