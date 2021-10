Droga dentro le caramelle e sigarette alla marijuana nelle zone della movida

Flavia Scicchitano

Droga nelle caramelle e sigarette alla marijuana. Ma gli stratagemmi hanno portato a 24 arresti (11 italiani e 13 stranieri) e a 3 denunce a piede libero eseguiti dai carabinieri del Comando provinciale di Roma in mirati blitz nelle zone della movida e nelle piazze di spaccio. Ovvero nel centro storico, in zona Termini, San Basilio, Centocelle, Eur, Tor Bella Monaca, Tor Vergata e Tuscolano.

Sequestrato 1 chilo di sostanze stupefacenti suddiviso in migliaia di dosi tra cocaina, eroina, marijuana, shaboo e hashish, e oltre 4.200 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio. Un 39enne delle Filippine è stato trovato in possesso di 10 g di shaboo e 120 euro in contanti. La droga era nascosta dentro un pacchetto di caramelle avvolto da una mascherina.

In via degli Orti della Farnesina in casa di un 31enne originario di Torino i militari hanno trovato 6 dosi di hashish e 85 sigarette modificate per contenere dosi di marijuana. Un 28enne romano è stato poi trovato con diverse sigarette contenenti hashish, mentre uno studente di 18 anni è stato sorpreso in possesso di 43 dosi di cocaina e 80 euro in contanti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Ottobre 2021, 05:01

